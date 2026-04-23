В Можайском округе провели 20-й слет ЮИД «Безопасное колесо»

Юбилейный, 20-й слет отрядов ЮИД «Безопасное колесо» прошел 22 апреля в Можайском доме творчества и был посвящен 90-летию службы Госавтоинспекции. В мероприятии приняли участие юные инспекторы движения и представители администрации округа, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Слет объединил активных школьников, для которых безопасность на дорогах стала важной частью общественной работы. В округе действуют 14 отрядов юных инспекторов движения. Ребята участвуют в профилактических акциях и регулярно показывают высокие результаты на областных конкурсах.

С приветственными словами к участникам обратились начальник управления образования и отраслей социальной сферы администрации Можайского округа Светлана Катальникова, председатель совета депутатов округа Василий Овчинников и начальник отдела Госавтоинспекции ОМВД России «Можайский» подполковник полиции Дмитрий Козлов. Они отметили высокий уровень подготовки школьников и значимость их работы по пропаганде правил дорожного движения среди сверстников.

Отдельно на слете вспомнили о недавнем достижении можайских юидовцев. В День рождения ЮИД 6 марта ученик 2 «Б» класса школы «Лидер» из поселка Горки Егор Хамидуллин победил во Всероссийском конкурсе. Он представил праздничный торт по тематике безопасности дорожного движения к 53-летию организации и стал лучшим среди участников со всей страны.

Проведение юбилейного слета подтвердило, что движение ЮИД в Можайском округе продолжает активно развиваться и вносит вклад в воспитание законопослушных участников дорожного движения.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что пешеходные переходы и парковки у школ должны быть обустроены — это имеет большое значение. Дорога до школы должна быть безопасной для детей.

«Кроме качества образования и безопасности, еще один важный момент <…> — это все, что касается пешеходных переходов и парковок. У нас ряд школ, в частности, и в Лобне, и в Жуковском, и в ряде других муниципалитетов должен иметь хорошую доступность», — сказал Воробьев.