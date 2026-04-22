В Можайском округе прошел фестиваль «Дружба начинается с детства»

Семейный фестиваль «Дружба начинается с детства» состоялся 21 апреля в Можайском культурно-досуговом центре. В нем приняли участие воспитанники восьми образовательных комплексов округа, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Торжественное открытие провели заместитель главы Можайского округа Елена Заболотная, председатель совета депутатов Василий Овчинников и начальник управления образования и отраслей социальной сферы Светлана Катальникова.

На сцене выступили юные артисты из восьми образовательных комплексов. Для некоторых детей это был первый выход на большую сцену, другие уже уверенно читали стихи о Родине и представляли творческие номера. В фестивале участвовали только воспитанники и их наставники, без приглашенных артистов. Поддержку выступающим активно оказывали родители.

Фестиваль приурочили к Году дошкольного образования и Году единства народов России. Организаторы подчеркнули, что уважение к культуре и традициям разных народов формируется с раннего возраста.

Уже в пятницу делегация Можайского округа отправится в город Гагарин Смоленской области. Там представители округа презентуют видеоролики и проект «Моя малая родина». В каждом дошкольном отделении образовательных комплексов округа открыт собственный музей, лучшие наработки планируют представить коллегам.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что власти региона понимают, как важны Дома культуры в маленьких населенных пунктах, особенно закрытых. Он отметил важность творческого развития детей региона.

«Точек притяжения здесь не так много, и ДК становятся местами развития, занятий творчеством, хобби, отдушиной от повседневного быта, рутины. А иногда и местом для общего сбора — просмотра концертов, проведения творческих вечеров», — заявил Воробьев.