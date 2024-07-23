В Можайском округе прочистят свыше 140 га леса с молодняком до конца 2024 г

На территории Бородинского лесничества приступили к рубкам ухода в лесах. Эта процедура омоложения леса проводится для создания благоприятных условий для роста лучших деревьев главных пород. При этом нежелательные деревья, не отвечающие хозяйственным целям и отрицательно влияющие на рост и состояние лучших и вспомогательных деревьев, удаляются, сообщает пресс-служба администрации Можайского горокруга.

Эти рубки — осветление и прочистка — проводятся в молодых насаждениях, возраст которых — от 7 до 20 лет. На данный момент мероприятие выполнено на 15,3 га.

«Нежелательные деревца спиливаются кусторезом или бензопилой. Уход за лесами в молодняках имеет важнейшее значение, так как он закладывает возможность роста ценных лесных насаждений, влияет на повышение качества необходимых пород деревьев», — отметила инженер по лесовосстановлению Бородинского филиала ГКУ МО «Мособллес» Надежда Титова.

За год до самой рубки участки осматриваются лесничим. На каждый участок, отобранный для ухода, составляется проект рубок ухода. Вся площадь ограничивается деляночными столбами, по углам пробной площади также ставятся столбы с соответствующими надписями.

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