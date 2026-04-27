В Можайском округе поздравили ветерана молокозавода с 85-летием

В Можайске 24 апреля депутаты совета депутатов Нина Истратова и Александр Козлов поздравили ветерана труда Ольгу Минтюкову с 85-летием. Более 50 лет она проработала на заводе стерилизованного молока «Можайский», сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Юбилей Ольга Никитична встретила в кругу семьи. За ее плечами — более полувека работы на можайском заводе стерилизованного молока. Коллеги и близкие отмечают ее преданность профессии и удивительную память: юбиляр подробно вспоминает события и производственные достижения прошлых лет.

Особое место в ее трудовой биографии занимает 1977 год. Тогда, представляя предприятие на ВДНХ в Москве, она участвовала в социалистическом соревновании между заводами 15 республик. По итогам состязания коллектив занял третье место, а Ольге Минтюковой вручили нагрудный знак «Победитель социалистического соревнования 1977 года» от имени министерства и ЦК профсоюза.

Сегодня Ольга Никитична — дважды прабабушка. Главной опорой для нее остается дочь Ирина. Депутаты передали юбиляру слова благодарности, вручили цветы и подарки, пожелав здоровья, душевного тепла и долголетия.

