В Можайском округе поздравили сотрудников полиграфкомбината

Сотрудников Можайского полиграфического комбината поздравили с Днем российской полиграфии 19 апреля. Торжественное мероприятие прошло на предприятии с участием руководства округа, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

День российской полиграфии ежегодно отмечается 19 апреля. Праздник учрежден в знак уважения к истории отечественного печатного дела и признания заслуг специалистов сферы печати, издательского дела, дизайна и тиражирования продукции. Благодаря их работе информация становится доступнее, а культурное наследие сохраняется для будущих поколений.

Для Можайского округа эта дата имеет особое значение. Здесь с 1974 года работает Можайский полиграфический комбинат. Сегодня на предприятии трудятся более 700 высококвалифицированных специалистов, обеспечивающих полный цикл выпуска книжно-журнальной продукции. Комбинат считается одним из крупнейших в своем сегменте и вносит вклад в экономику муниципалитета.

В день профессионального праздника сотрудников поздравили первый заместитель главы Можайского округа Алексей Сперанский и председатель совета депутатов Василий Овчинников. Руководители поблагодарили коллектив за добросовестный труд, мастерство и вклад в социально-экономическое развитие территории.

Предприятие продолжает развиваться и приглашает новых сотрудников. По вопросам трудоустройства можно обратиться в отдел кадров к Светлане Валерьевне Антиповой по телефону +7 (903) 103-62-24.

Ранее Андрей Воробьев в ходе своего ежегодного обращения к жителям Подмосковья отметил стабильность экономики региона.

«Я хотел бы поблагодарить всех руководителей предприятий, здесь есть очень достойные, авангард нашей промышленности, руководители заводов, и есть бизнес, который открывает новые предприятия», — сказал губернатор.