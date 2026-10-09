В Можайском округе построили универсальную спортплощадку в Клементьеве

Универсальная спортивная площадка в деревне Клементьево Можайского округа готова для занятий мини-футболом, волейболом и баскетболом. Все работы завершены, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В деревне Клементьево Можайского округа завершили строительство универсальной спортивной площадки размером 40 на 20 метров. Жители уже могут играть здесь в мини-футбол, волейбол и баскетбол.

Подрядчик выполнил планировку территории, снял верхний слой почвы, уложил геотекстиль, песчаную подушку, щебень и асфальт. На площадке установили ограждение и малые архитектурные формы. Завершающим этапом стала укладка травмобезопасного прорезиненного покрытия для комфортных и безопасных занятий спортом.

«Вот и завершено возведение новой универсальной спортивной площадки — этот объект реализован в рамках проекта «Инфраструктура для жизни» и станет отличным местом для занятий спортом и активного отдыха всех жителей», — сказал заместитель заведующего территориальным отделом Клементьевский — Спутник Александр Какуркин.

Работы продолжаются только в поселке Колычево. Там уже подготовили территорию и заасфальтировали площадку. В ближайшее время подрядчики начнут монтаж хоккейной коробки.

Проект поддержали жители в рамках программы инициативного бюджетирования.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава и внедрения продвинутых сервисов для пассажиров.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что в каждом городе Подмосковья отмечается огромная востребованность спортивных объектов.

«Поэтому мы стараемся активно развивать инфраструктуру. Это и лыжи, и спортивные объекты, бассейны», — сказал Воробьев.