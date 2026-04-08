В Можайском округе Подмосковья провели рейд по ремням безопасности

Профилактический рейд «Один щелчок спасает жизнь» прошел 8 апреля на дорогах Можайского округа. Сотрудники Госавтоинспекции и народные дружинники напомнили водителям о необходимости использовать ремни безопасности и детские кресла, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Сотрудники Госавтоинспекции ОМВД России «Можайский» совместно с представителями Можайской народной дружины контролировали соблюдение правил дорожного движения и проводили разъяснительную работу с автомобилистами. Основная цель мероприятия — снизить число травм и смертности в ДТП.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев посетил новый полицейский участок в Котельниках и пообщался с правоохранителями, дружинниками и местными жителями.

«Спасибо ребятам, которые здесь дежурят, а также дружинникам, помогающим им в патрулировании — вы делаете важную работу. Снять беспокойства всегда легче, если действовать в едином ключе. Мы также дополнительно усилили программу по видеонаблюдению, сегодня важно использовать все технические средства — и распознавание лиц, и мониторинг», — заявил Воробьев.