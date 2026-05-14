В Можайском округе Подмосковья поздравили ветерана ФСИН с 80-летием

Юбилей 80 лет отметила ветеран Можайской воспитательной колонии Светлана Левитина 14 мая в Можайском округе. Ее поздравила депутат совета депутатов округа и председатель местного совета ветеранов Нина Истратова, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Светлана Левитина более 52 лет работала в системе федеральной службы исполнения наказаний. Она преподавала математику в колонии для несовершеннолетних и посвятила педагогической деятельности большую часть жизни.

В ходе встречи Нина Истратова зачитала поздравление, вручила юбиляру цветы и памятный подарок. Депутат поблагодарила Светлану Левитину за многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм и вклад в воспитание подростков, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.

«Педагогическая работа в условиях изоляции требует особой выдержки, мудрости и преданности своему делу. 52 года службы — это пример настоящего долголетия и верности профессиональному долгу. Низкий вам поклон и крепкого здоровья», — отметила Нина Истратова.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в регионе действует разная поддержка учителей. Есть гранты за достижения, различные выплаты.

«Учитель не платит за аренду (жилья — ред.) в наших муниципалитетах, у нас уже порядка 10 лет действует специальная программа социальной ипотеки», — добавил Воробьев.