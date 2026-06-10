В Можайском округе Подмосковья отметили 80-летие Виктора Антонова

Виктору Петровичу Антонову исполнилось 80 лет. В этот день его поздравили председатель совета депутатов Можайского округа Василий Овчинников, председатель совета ветеранов, депутат совета депутатов Нина Истратова, заместитель председателя совета ветеранов Любовь Попова, почетный гражданин округа Валентина Фомченко, а также друзья и родные. Юбиляру вручили поздравительный адрес и подарок от губернатора Московской области Андрея Воробьева и поздравление от главы округа Дениса Мордвинцева.

Трудовой стаж Виктора Антонова составляет 54 года. Он прошел путь от рабочего до руководящих должностей, занимал пост заместителя председателя исполкома, возглавлял профсоюз работников сельского хозяйства, курировал общество садоводов. С мая 1975 по февраль 1981 года он был первым секретарем Можайского горкома ВЛКСМ.

«Его трудовой путь — это настоящий пример беззаветного служения малой родине и стране», — подчеркнула Нина Истратова.

Комсомольскую деятельность Антонов начал еще в школе в Клементьеве. После окончания учебы он работал, затем три года служил на Балтийском флоте, где стал секретарем комитета комсомола войсковой части. Вернувшись в Можайск, он продолжил работу в комсомольских органах. Сейчас Виктор Петрович находится на заслуженном отдыхе, занимается садоводством и уделяет время семье и внукам.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждая его встреча с ветеранами Великой Отечественной войны является целой историей жизни.

«Цените и чаще обнимайте ваших ветеранов», — подчеркнул Воробьев.