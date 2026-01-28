В Можайском округе почтили подвиг блокадного Ленинграда памятным мероприятием

В 82-ю годовщину полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады 27 января на площади перед Можайским культурно-досуговым центром состоялось памятное мероприятие. В нем приняли участие ветераны, школьники, воспитанники детских садов, волонтеры и жители округа, объединенные целью сохранить историческую правду и память о беспримерном подвиге и трагедии мирных жителей города на Неве, сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

Театральная зарисовка, посвященная судьбе ленинградской школьницы Тани Савичевой, открыла мероприятие. Ее дневник, состоящий всего из девяти лаконичных записей, стал одним из самых пронзительных символов блокады и был предъявлен в качестве документа на Нюрнбергском процессе.

Со сцены прозвучали страшные строчки, которые девочка вела с декабря 1941 года, фиксируя потерю близких: «Женя умерла… Бабушка умерла… Лека умер… Мама… Умерли все. Осталась одна Таня». Актеры смогли передать не только ужас тех дней, но и стойкость обычной ленинградской семьи, до войны собиравшейся за общим столом и встретившей испытания с мужеством.

К собравшимся обратилась член Общественной палаты Валентина Фомченко. Она подчеркнула, как важно в современном мире помнить о тяжелейших испытаниях, выпавших на долю ленинградцев.

Особую атмосферу мероприятию придало присутствие юных можайцев. Для многих школьников история блокады, представленная через личную трагедию их сверстницы, приобрела глубокий, эмоциональный смысл.

После спектакля все смогли принять участие во Всероссийской акции «Блокадный хлеб». Волонтеры раздавали пайки — 125 граммов черного хлеба, которые были минимальной ежедневной нормой для жителей блокадного города в самые суровые дни.

Завершилось мероприятие торжественной церемонией возложения цветов к подножию мемориала Вечный огонь. Почтить память защитников Отечества и жертв блокады пришли ветераны, волонтеры, представители общественных организаций, юнармейцы.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что на русской земле до сих пор многое напоминает о событиях Великой Отечественной войны.

«Здесь было пролито много крови бойцами нашей армии, партизанами, местными жителями во время оккупации. Все понимаем, что патриотический настрой и уважение к героям сегодня важны как никогда. Мы стараемся поддерживать бойцов „за ленточкой“, направлять им самую современную технику, амуницию. Заботимся о родных и близких, которые переживают за них дома. И наша задача — продолжать строить, ремонтировать, обновлять инфраструктуру наших городов, чтобы бойцы по возвращении с передовой видели перемены к лучшему и знали, что все было не зря», — сказал губернатор.