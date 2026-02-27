В Можайском округе отремонтируют школу и корпус больницы

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев обсудил с главой Можайского округа Денисом Мордвинцевым планы по развитию территории на ближайшие два года, включая капремонт школы и хирургического корпуса больницы, реконструкцию стадиона и модернизацию ЖКХ, сообщает пресс-служба министерства информации и молодежной политики Московской области.

Губернатор Андрей Воробьев провел рабочую встречу с главой Можайского муниципального округа Денисом Мордвинцевым. Стороны подвели итоги пятилетней работы и обозначили ключевые проекты в здравоохранении, образовании, спорте, ЖКХ и благоустройстве.

В первом квартале 2027 года после капитального ремонта откроется четырехэтажный хирургический корпус Можайской больницы. Туда переведут хирургическое, травматологическое, гинекологическое и анестезиолого-реанимационное отделения.

«Планируем завершить капремонт в первом квартале 2027 года. Корпус позволит создать современный хирургический кластер, куда смогут приезжать пациенты и из соседних территорий», — сказал Денис Мордвинцев.

В этом году также завершат строительство подстанции скорой помощи в селе Поречье, капитальный ремонт школы в деревне Мокрое и реконструкцию стадиона «Спартак». С 2021 по 2025 годы в округе открыли школы в селе Тропарево на 275 мест и в Можайске на 550 мест, отремонтировали несколько образовательных учреждений, построили ФОК «Арсенал» и обновили спорткомплекс в поселке Гидроузел.

В сфере ЖКХ до конца года планируют заменить 108 км сетей водоснабжения, из которых 44 км уже выполнены. В 2026–2027 годах капитально отремонтируют восемь котельных, пять ЦТП и около 9 км теплосетей. К 2028 году завершат реконструкцию очистных сооружений в Можайске. По словам главы, 40 из 59 котельных уже модернизированы и переведены на природный газ.

В округе реализуется 27 инвестиционных проектов, из них 19 — в активной стадии. Планируется создать около 3,5 тыс. рабочих мест. Среди крупных проектов — строительство заводов компаний «DoorHan» и «Мульти Милк», развитие хлебозавода и создание центра обработки данных Яндекса.

В 2026–2027 годах благоустроят Троицкий сквер и парк «50-летия СССР» в Можайске, а в Уваровке установят памятную стелу.

Крайне важно, чтобы каждый глава муниципалитетов Подмосковья был вовлечен во все, что происходит в строительстве и капремонте школ и больниц, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

В Подмосковье реализуется несколько проектов по строительству и капитальному ремонту объектов образования и здравоохранения. В их число входит президентская программа.

«Это первичное звено. Это все, что мы строим там, где есть необходимость. Нам крайне важно, чтобы каждая территория, каждый глава и команда были вовлечены во все, что происходит и в этой связи на территории муниципалитетов», — сказал Воробьев.