В Можайском округе отметили 108-летие военкомата

В военном комиссариате Можайского и Рузского округов 8 апреля состоялось праздничное мероприятие, посвященное Дню сотрудников военных комиссариатов России. В этом году ведомству исполнилось 108 лет. В честь памятной даты работникам вручили благодарственные письма.

Коллектив поздравили заместитель главы Можайского округа Мария Азаренкова и председатель совета депутатов Василий Овчинников. Они поблагодарили сотрудников за профессионализм и ответственное отношение к службе.

«Сегодня мы говорим спасибо людям, за плечами которых огромный опыт и колоссальная ответственность. Низкий вам поклон за верность долгу», — подчеркнула Мария Азаренкова.

Военный комиссар городов Можайск и Руза Руслан Меладзе также обратился к коллегам и ветеранам службы.

«Поздравляю вас со 108-й годовщиной со дня образования военных комиссариатов. Наш коллектив — это большая, дружная команда. Желаю каждому здоровья, уверенности в завтрашнем дне и простого человеческого счастья», — отметил он.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее обозначил важность роли военных.

«Сегодня особая роль у наших военных, которыми мы гордимся и за которых каждый из нас переживает. Софринская и 45-я бригада, Кантемировская, Таманская, дивизия Дзержинского, другие легендарные подразделения, которые сегодня защищают нашу страну», — сказал Воробьев.