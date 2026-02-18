В Можайском округе открылся региональный этап чемпионата «Профессионалы-2026»

сегодня в 17:08

Региональный этап чемпионата «Профессионалы-2026» стартовал 17 февраля в Можайском техникуме. В церемонии открытия приняли участие студенты, эксперты и почетные гости, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Министр просвещения РФ Сергей Кравцов поздравил участников в видеообращении, подчеркнув стратегическую значимость чемпионата для экономики страны и подготовки кадров нового поколения.

С напутственными словами выступили исполняющая обязанности директора Можайского техникума Алла Триполитова и директор по персоналу АО «Можайский полиграфический комбинат» Евгения Борисова. Они пожелали конкурсантам уверенности, а жюри — объективности и успешной работы.

Праздничную атмосферу создали творческие коллективы: студенты техникума подготовили вокальные и танцевальные номера, а Театр балета «Грация» продемонстрировал свое мастерство.

После официальной части прошло организационное собрание экспертов, где обсудили вопросы безопасности, распределили зоны ответственности и утвердили критерии оценки заданий.

Впереди участников ждут конкурсные испытания и демонстрация профессиональных навыков.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что количество желающих поступить в колледжи региона выросло на 65%.

«В Подмосковье 37 колледжей — это современные образовательные центры, где готовят квалифицированные кадры, востребованные на рынке труда. Мы видим, что учиться в них желает все больше ребят — сегодня даже не каждый второй, а шестеро из десяти школьников после 9 класса решают продолжить учебу там. Это возможность скорее обрести профессию, устроиться на работу и начать зарабатывать», — рассказал Воробьев.