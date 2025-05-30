В Можайском округе обработают от борщевика Сосновского более 4 тыс га

На подъезде к деревне Утицы вблизи Бородина кипит работа: поросль борщевика Сосновского обрабатывают химическим способом. Рабочие с помощью специального ранца распыляют действующий состав, который вызывает гибель растения. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

На этом участке довольно большой объем поражен борщевиком, поэтому обработку проводят в течение 2 дней. Специалисты отмечают, что после нее характерные признаки проявятся через несколько дней: произойдет изменение цвета — пожелтение или почернение листьев и стеблей, а также прекращение бурного роста и увядание растения.

В округе работает горячая линия, обратившись на которую жители могут рассказать об участках, пораженных борщевиком, и оставить заявку на его устранение.

«За первые дни работы горячей линии поступило 20 обращений по телефону и 23 — на электронную почту. Это говорит об актуальности такой работы. Все сообщения обрабатываются нашими специалистами и принимаются необходимые меры. Все заявки отрабатываются в максимально возможные сроки», — отметил сотрудник «Единого дорожно-транспортного центра» Павел Иванов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что борщевик — вредная культура. По борьбе с этим растением существует определенный протокол.

По словам главы Подмосковья, сорняк трижды вытравливают химикатами.