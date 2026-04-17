В Можайском округе наградили лучших работников в День труда

Торжественное мероприятие ко Дню труда Московской области прошло 16 апреля в Можайском культурно-досуговом центре. Награды получили представители предприятий, трудовые династии и студенты техникума, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Праздник собрал около 350 гостей. В фойе работали ярмарка ремесленников и мастер-классы, атмосферу создавал народный коллектив духовой оркестр. Участников приветствовал глава округа Денис Мордвинцев. Первый заместитель министра экономики и финансов Московской области Эльмира Кадырова вручила областные награды.

Благодарность губернатора Московской области объявили коллективам ООО «ДорХан ГЦ-Можайск» и АО «Можайский медико-инструментальный завод». Благодарственные письма получили исполнительный директор завода Олег Зюзин, инженер-химик завода стерилизованного молока «Можайский» Татьяна Егорова и печатник полиграфического комбината Сергей Макаров. Семья Король (Николайченко) отмечена за второе место в конкурсе «Трудовая династия», а династии Гореловых-Тучниных вручили диплом муниципального округа. Представителю АО «Мособлтепло» Марии Журихиной передали кубок и диплом Московской областной трехсторонней комиссии за II место в конкурсе коллективных договоров по итогам 2025 года.

Депутаты Мособлдумы Татьяна Сердюкова и Игорь Власов также приняли участие в церемонии. Знаком «За труды» Московской областной думы награжден генеральный директор ООО «Совхоз Можайский» Владимир Филипочкин, ряду специалистов вручили почетные грамоты и благодарственные письма. Награды союза «МОООП» получили представители профсоюзного движения, в том числе главный врач Можайской больницы Александр Акименко.

Отдельные дипломы конкурса «Лучший по профессии-2026» вручили студентам Можайского техникума. На сцене отметили будущих поваров, технологов индустрии красоты, конструкторов швейных изделий, печатников, автослесарей, плотников и специалистов пожарной безопасности. Праздник завершился выступлениями творческих коллективов округа.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе продолжат развитие туристической индустрии вокруг предприятий народных художественных промыслов.

Он добавил, что привлечение мастеров на фабрики народных художественных промыслов требует индивидуального подхода, такие мастера учатся много лет.