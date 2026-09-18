В Можайском округе мастер ЕДТЦ проголосовал через ДЭГ на работе

Мастер Единого дорожно-транспортного центра Михаил Беляев 18 сентября проголосовал на выборах через дистанционное электронное голосование во время обеденного перерыва в Можайском округе, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Мастер Единого дорожно-транспортного центра Михаил Беляев 18 сентября проголосовал на выборах через систему дистанционного электронного голосования. Он воспользовался онлайн-форматом во время обеденного перерыва, не прерывая рабочую смену.

В этот день Беляев вместе с бригадой очищал улицы и дворовые территории города от опавшей листвы. По его словам, дистанционное голосование позволило совместить участие в выборах с выполнением служебных обязанностей.

«Я заранее зарегистрировался на портале, интерфейс очень удобный и интуитивно понятный. Это действительно экономит время. Многие мои коллеги выбрали именно такой способ, чтобы отдать свой голос одними из первых, но при этом не отрываться от работы», — поделился Михаил Беляев.

Мастер отметил, что дистанционное голосование становится все более популярным среди работников коммунальных служб, чей рабочий день начинается рано и проходит в интенсивном режиме.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что растет количество желающих отдать свой голос дистанционно на выборах в Московской области.

«У нас тоже в Подмосковье очень заметно количество желающих проголосовать дистанционно, дома, через портал «Госуслуги», соответственно, оно тоже растет. И дальнейшим разъяснением того, как это делается, мы также занимаемся. Занимается избирательная комиссия», — рассказал губернатор.