В Можайском округе кадеты приняли присягу на Бородинском поле

Тридцать учеников кадетского класса школы №1985 приняли присягу 12 марта на территории музея-заповедника «Бородинское поле» в Можайском округе. Церемония прошла с участием ветеранов и представителей музея, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Торжественная церемония состоялась на территории музея-заповедника «Бородинское поле». Перед принесением клятвы около 30 школьников посетили обзорную экскурсию, познакомились с историей двух Отечественных войн и узнали о событиях, происходивших на легендарной земле воинской славы.

Почетными гостями стали заместитель директора музея-заповедника Лариса Березовая и кавалер ордена Мужества, ветеран специальной военной операции, председатель можайского отделения Ассоциации ветеранов СВО Александр Князев. Они отметили, что звание кадета обязывает не только носить форму, но и нести ответственность перед страной и ее историей.

В церемонии также участвовали заместитель директора школы по вопросам социализации и воспитания Айман Елмихимид, офицер-воспитатель кадетского класса Николай Седов и классный руководитель Наталья Уманская. Государственный флаг Российской Федерации вынесла знаменная группа. Право принять клятву предоставили Александру Князеву и Николаю Седову.

Кадеты пообещали воспитывать в себе лучшие качества, служить Отечеству и следовать девизу «Кадет кадету — друг и брат». После официальной части школьники поднялись на Батарею Раевского и посетили памятные места музея, почтив память защитников Родины.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев попросил участников военной спецоперации, вернувшихся в Подмосковье, выступать перед школьниками и отвечать на их вопросы.

«Мы сейчас и ордена по поручению президента начали вручать в школах—в присутствии детей. Очень много вопросов (у школьников — ред.)», — отметил Воробьев.