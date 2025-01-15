В Можайском округе к Крещенским купаниям готовят четыре купели

Традиционные крещенские купания пройдут в Можайском округе в ночь с 18 на 19 января в стационарных купелях, сообщили в пресс-службе округа.

В связи с погодными условиями и соответствующими рекомендациями ГУ МЧС России по Московской области в этом году окунуться можно будет только в стационарных купелях. Проруби на открытых водоемах организовываться не будут.

Купель на территории Ново-Никольского собора в Можайске, Купель «Святой колодец преподобного Ферапонта» в деревне Исавицы и Купель Успенского Колоцкого женского монастыря в деревне Колоцкое.

По сложившейся доброй традиции сотни прихожан смогут посетить в Крещенскую ночь храм Преображения Господня в Сивково, а после окунуться в оборудованную освященную купель на пруду.

«По поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева особое внимание уделено обеспечению безопасности — в округе у каждой купели будут дежурить сотрудники МЧС, полиции, пожарные и медицинские работники, — отметил глава Можайского округа Денис Мордвинцев.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.