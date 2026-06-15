В Можайском округе четыре населенных пункта отметили День России

Четыре населенных пункта Можайского округа 12 июня отпраздновали дни рождения, приуроченные ко Дню России. Торжественные мероприятия прошли в поселках Цветковский и Синичино, а также в деревне Мокрое и поселке Спутник, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В поселке Цветковский праздничная программа состоялась в местном Доме культуры. С приветственным словом к жителям обратился заместитель заведующего территориальным отделом Горетовский – Дровнинский – Порецкий Николай Пащенко. Он зачитал поздравительный адрес от имени главы Можайского муниципального округа Дениса Мордвинцева и председателя совета депутатов Василия Овчинникова.

В обращении отмечалось, что Цветковский прошел долгий и непростой путь, сохранив уникальность, традиции и память о героях 1812 года и Великой Отечественной войны. Также подчеркивалось, что совпадение дня поселка с Днем России придает празднику особый патриотический смысл. Творческие коллективы Дома культуры подготовили для жителей концертную программу.

День поселка отметили и в Синичино. Помимо торжественной части и концерта, в холле Дома культуры организовали фотовыставку об истории населенного пункта и тематическую фотозону в стиле советского прошлого, которая вызвала интерес у гостей разных возрастов.

В этот же день дни рождения отпраздновали деревня Мокрое и поселок Спутник.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что власти региона понимают, как важны Дома культуры в маленьких населенных пунктах, особенно закрытых. Он отметил важность творческого развития детей региона.

«Точек притяжения здесь не так много, и ДК становятся местами развития, занятий творчеством, хобби, отдушиной от повседневного быта, рутины. А иногда и местом для общего сбора — просмотра концертов, проведения творческих вечеров», — заявил Воробьев.