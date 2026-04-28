В Можайском округе 21 подросток получил свой первый паспорт гражданина РФ

Торжественная церемония вручения паспортов прошла в ЗАГСе Можайского округа. Свой первый документ гражданина РФ получили 21 юный житель муниципалитета. С напутственными словами к ребятам обратились представители местной власти, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Церемония прошла в праздничной атмосфере: под звуки гимна подростки получили главный документ в жизни. Поздравить их пришли глава Можайского муниципального округа Денис Мордвинцев, председатель совета депутатов Василий Овчинников и депутат Московской областной думы Татьяна Сердюкова. Родители поддерживали детей в этот важный момент.

Практика торжественных вручений паспортов школьникам стартовала в Подмосковье в 2019 году по инициативе губернатора Андрея Воробьева.