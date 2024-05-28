В Можайском КДЦ состоялся фестиваль «Твой звездный час» для детей с ОВЗ

Его тематикой стал космос. По задумке организаторов, каждый из участников становился настоящей звездой, которые все вместе объединились в одно созвездие талантов.

Яркие музыкальные и поэтические номера, театральные и танцевальные выступления — все это приготовили для зрителей участники фестиваля: воспитанники Можайского социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних «Семейный центр „Можайский“, ребята из „Комплексного центра социального обслуживания и реабилитации „Можайский“, участники МРООПИ им. Георгия Победоносца и „Центра развития творчества детей и юношества“ г.о Краснознаменск.

Встречала гостей изготовленная участниками конкурса выставка прикладного творчества, не ставившая никого равнодушным.

Волонтеры в нарядных и весёлых ростовых куклах дарили радость и яркие эмоции детям, вручая каждому участнику воздушные шарики и флажки, а также играя и танцуя вместе с ними под зажигательную музыку!

Аниматоры в ярких костюмах, интересная развлекательная программа и тематическая фотозона с ростовыми куклами сделали это мероприятие еще более запоминающимся для детей и взрослых.

Развитие сферы культуры — важное направление работы команды губернатора Московской области Андрея Воробьева.

«В Подмосковье более 33 тыс. человек работают в этой сфере. У нас 69 музеев, 28 театров, более 900 культурно-досуговых учреждений, больше 920 библиотек, 191 школа искусств и 105 кинотеатров. Музыка, поэзия, фильмы, танцы, театральные постановки становятся все популярнее у жителей региона, и все это благодаря нашим работникам культуры», — отметил глава региона.