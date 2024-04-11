В Можайском городском округе стартовало обустройство противопожарных минполос

В Бородинском лесничестве проводятся противопожарные мероприятия для обеспечения стабильной лесопожарной обстановки, передает пресс-служба комитета лесного хозяйства Московской области.

Со сходом снежного покрова в лесах Подмосковья незамедлительно приступают к устройству и прочистке минерализованных полос.

Работы идут около дорог и населенных пунктов, на тех участках лесных культур, где высока вероятность возникновения возгорания.

Устройство и прочистку минерализованных полос выполняет филиалы ГАУ МО «Центрлесхоз» с применением гусеничных тракторов и специальных лесных плугов.

Борьба с лесными пожарами требует больших затрат средств и ресурсов. Искусственно созданные полосы, очищенные от горючих материалов до минерального слоя почвы, предназначены для задержания распространения низового пожара.

Жителей и гостей региона настоятельно просим не разводить костры в неположенных местах, не сжигать мусор, не устраивать палов сухой травы, не бросать непотушенные спички и окурки. За нарушение правил пожарной безопасности в лесах предусмотрена административная и уголовная ответственность.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что мониторинг ситуации с природными пожарами с помощью камер с углом обзора в 360 градусов позволил уменьшить площадь распространения возгораний.

«Один из методов — видеомониторинг. У нас есть доступ к 100 камерам, установленным на вышках сотовых операторов в 19 лесничествах Подмосковья. Плюс 50 дронов, которые помогают выявить возгорания в труднодоступных местах», — подчеркнул губернатор.