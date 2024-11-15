В Можайске волонтеры и участники юнармии провели акцию «Верни Герою имя»

Юнармейцы в Можайске провели уборку территории на воинском мемориале в самом сердце нашего города. Там похоронены погибшие при освобождении нашего города от немецко-фашистских захватчиков во времена Великой Отечественной войны, сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Подрастающее поколение нашего округа всегда активно принимает участие во всеразличных мероприятиях, нацеленных на сохранение исторической памяти. В этот раз юс

Один из героев, память которого почтили ребята, является Степан Терентьевич Дроздецкий. Он родился в 1907 году в деревне Решицы, Псковской области. Степан Терентьевич - бывший начальник штаба и командир 601 Краснознаменного (5 гвардейского) мотострелкового полка, принимал непосредственное участие в освобождении города Можайска и населенных пунктов Можайского района от немецко-фашистских захватчиков в 1942года. Подполковник Дроздецкий награжден двумя Орденами Красной Звезды. Погиб 8 марта 1943 года и похоронен в городе Можайск.

Андрей Воробьев отметил, что на русской земле до сих пор многое напоминает о событиях Великой Отечественной войны.

«Здесь было пролито много крови бойцами нашей армии, партизанами, местными жителями во время оккупации. Все понимаем, что патриотический настрой и уважение к героям сегодня важны как никогда. Мы стараемся поддерживать бойцов за ленточкой, направлять им самую современную технику, амуницию. Заботимся о родных и близких, которые переживают за них дома. И наша задача – продолжать строить, ремонтировать, обновлять инфраструктуру наших городов, чтобы бойцы по возвращении с передовой видели перемены к лучшему и знали, что всё было не зря», - сказал губернатор.