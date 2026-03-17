В Можайской школе старшеклассников предупредили об опасности в сети

Помощник прокурора Давид Гулян рассказал школьникам Можайска о том, как мошенники вовлекают подростков в преступные схемы, используя их доверчивость, сообщает пресс-служба ведомства.

Он привел примеры, когда школьников склоняли к совершению серьезных правонарушений, обещая легкий заработок. Правоохранитель объяснил, как распознать уловки злоумышленников и почему важно не сообщать личные данные посторонним.

Ребята активно задавали вопросы и делились своим опытом. После беседы посмотрели фильм о тех, кто попал под влияние преступников и понес наказание. Гулян подчеркнул, что главная профилактика — это участие родителей в жизни детей. Важно быть ближе к своим детям, интересоваться их увлечениями и помогать им найти полезные занятия.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. Так, на оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер. «Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.