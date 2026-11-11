В Можайске завершат благоустройство Троицкого сквера в 2027 году

Благоустройство Троицкого сквера в Можайске планируют завершить в 2027 году. Подрядчик уже построил фонтан и 11 ноября провел его пробный пуск, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Благоустройство Троицкого сквера идет по графику в рамках государственной программы «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Инфраструктура для жизни». Завершить работы планируют в 2027 году.

Подрядчик полностью завершил устройство фонтана. Его пробный пуск состоялся 11 ноября. Сейчас рабочие готовят основание для укладки брусчатки вокруг чаши и устанавливают мачты освещения. Ранее на территории проложили линии электроснабжения и видеонаблюдения, а также наружное освещение.

На части пешеходных дорожек уже уложили брусчатку. На лестнице осталось забетонировать последний пролет будущего пандуса, после чего начнутся монолитные работы на самом сооружении. Благоустройство предусматривает создание доступной среды.

На территории площадью 0,6 гектара появятся сцена для культурных программ и зоны отдыха с качелями, обновленные пешеходные маршруты и новый пешеходный фонтан. Сквер должен стать местом для прогулок, встреч и общественных мероприятий жителей и гостей Можайска.

«Формирование комфортной городской среды» - инициатива национального проекта «Инфраструктура для жизни». В городах и населенных пунктах по всей стране появляются новые культурные пространства, прогулочные зоны, проходит масштабное восстановление исторических зданий. Все это — результат работы федерального проекта. По нему жители сами выбирают, как будет выглядеть их город.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил о важности реализации всех инициатив по благоустройству в регионе.

«Очень важно, чтобы все, что мы благоустраиваем — от тротуара, сквера, небольшого парка в микрорайоне до парка в лесу — было реализовано. <…> У нас уже следующая программа: 75 объектов на следующий год. Почему их важно анонсировать? Потому что к ним важно готовиться, потому что это контракты, потому что подходы, материалы — вы все это прекрасно понимаете», — сказал Воробьев.