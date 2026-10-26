В Можайске заложили «Аллею Дружбы» к Дню народного единства

Активисты Можайского профсоюзного движения 26 октября высадили около 20 голубых елей в парке «Ривьера». Акцию приурочили ко Дню народного единства и году Единения народов России, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Новая «Аллея Дружбы» появилась в верхней части парка «Ривьера» в Можайске. Экологическая акция объединила людей разных профессий и взглядов. Участники высадили около 20 молодых голубых елей как символ сплоченности жителей и бережного отношения к природе.

Заместитель главы Можайского округа Ольга Спиридонова вместе с активистами посадила дерево и отметила важность таких инициатив.

«Мы закладываем фундамент будущего, где ценятся добро, взаимопомощь и ответственность за родной край. Вместе мы можем сделать Можайский округ еще уютнее и краше», — подчеркнула Ольга Спиридонова.

К акции присоединился депутат совета депутатов, главный врач Можайской больницы Александр Акименко. Он высадил дерево вместе с профсоюзом учреждения и членами молодежного парламента.

После посадки заместитель председателя координационного совета профсоюзов Светлана Филимонова поблагодарила участников за неравнодушие. Она отметила, что профсоюзы всегда были и остаются силой, объединяющей людей труда.

Новая аллея призвана стать украшением парка и местом семейных прогулок, символизируя преемственность традиций и единство народов России.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава и внедрения продвинутых сервисов для пассажиров.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что тема экологии актуальна для Московской области.

«Тема экологии всегда актуальна для любой территории, в том числе, для Подмосковья, где живет, отдыхает, гуляет, работает большое количество людей. Мы поставили задачу, чтобы в территориях, в городах Подмосковья не было «грязных» предприятий, которые существенно влияют на экологию, доставляют хлопоты жителям. Эта работа ведется весьма успешно», — сказал Воробьев.