В Можайске выпускники высадили аллею сосен в честь окончания 11-го класса

«Ребята очень благодарны старшему участковому лесничему Порецкого им. К. Ф. Тюрмера участкового лесничества Николаю Белинскому за подаренные саженцы сосны кедровой и обещали почаще бывать в своей родной школе, чтобы и за своими деревцами ухаживать», — поделилась старший участковый лесничий Борисовского участкового лесничества Бородинского филиала ГКУ МО «Мособллес» Наталья Чиркова.

Ребята — члены школьного лесничества. Под руководством своих наставников — лесничих Борисовского участкового лесничества Бородинского филиала ГКУ МО «Мособллес» — они изучали основы лесоведения, получали навыки работы с лесоустроительными инструментами.

Итогом работы стало не только активное участие в ежегодных посадках леса и изготовление скворечников и кормушек, но и победа в 2021 году команды под руководством Дарьи Соломоновой в областном слете школьных лесничеств.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что в регионе работает большое количество сильных педагогических коллективов.

При этом, по словам главы региона, система образования Подмосковья постоянно развивается.