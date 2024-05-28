В Можайске выпускники высадили аллею сосен в честь окончания 11-го класса
Борисовские выпускники высадили аллею сосен в честь окончания 11-го класса, передает пресс-служба администрации городского округа Можайск.
«Ребята очень благодарны старшему участковому лесничему Порецкого им. К. Ф. Тюрмера участкового лесничества Николаю Белинскому за подаренные саженцы сосны кедровой и обещали почаще бывать в своей родной школе, чтобы и за своими деревцами ухаживать», — поделилась старший участковый лесничий Борисовского участкового лесничества Бородинского филиала ГКУ МО «Мособллес» Наталья Чиркова.
Ребята — члены школьного лесничества. Под руководством своих наставников — лесничих Борисовского участкового лесничества Бородинского филиала ГКУ МО «Мособллес» — они изучали основы лесоведения, получали навыки работы с лесоустроительными инструментами.
Итогом работы стало не только активное участие в ежегодных посадках леса и изготовление скворечников и кормушек, но и победа в 2021 году команды под руководством Дарьи Соломоновой в областном слете школьных лесничеств.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что в регионе работает большое количество сильных педагогических коллективов.
При этом, по словам главы региона, система образования Подмосковья постоянно развивается.