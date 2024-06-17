В Можайске выполнены работы по дополнению лесных культур

На территории Бородинского лесничества «Мособллес» в полном объеме выполнены работы по дополнению лесных культур, об этом сообщает пресс-служба комитета лесного хозяйства Московской области.

Дополнение — один из самых важных и трудоемких видов лесовосстановительных мероприятий, которые подразумевают под собой повторную посадку лесного посадочного материала в культурах на месте погибших растений. Необходимость этого вида работ определяется после осенней инвентаризации лесных культур.

Высаженные на лесокультурную площадь сеянцы в первые 1-2 года приспосабливаются к новым условиям, не все сеянцы выживают. На приживаемость посадочного материала могут отрицательно повлиять неблагоприятные погодные условия, насекомые-вредители и другие факторы.

«Для проведения дополнения лесных культур используется высококачественный материал, возраст которого соответствует возрасту высаженных ранее культур. Работы выполняются вручную, осуществляются локально и только в местах гибели лесокультурных растений», — рассказала инженер по лесовосстановлению Бородинского филиала ГКУ МО «Мособллес» Надежда Титова.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что мониторинг ситуации с природными пожарами с помощью камер с углом обзора в 360 градусов позволил уменьшить площадь распространения возгораний.

«Один из методов — видеомониторинг. У нас есть доступ к 100 камерам, установленным на вышках сотовых операторов в 19 лесничествах Подмосковья. Плюс 50 дронов, которые помогают выявить возгорания в труднодоступных местах», — подчеркнул губернатор.