В Можайске утвердили охранное обязательство для дома-музея Герасимова

Утвержденный документ определяет правила содержания здания и меры по обеспечению неизменности его исторического облика. Собственник обязан соблюдать требования по сохранению архитектурных и мемориальных особенностей объекта.

Одноэтажную мастерскую с большим окном, выходящим на типичный русский пейзаж с рекой, художник построил в 1915 году. В 1920-е годы на участке возвели новый дом, а мастерскую перенесли на второй этаж.

Сегодня это единственное здание в Можайске, которое одновременно обладает мемориально-исторической и архитектурно-художественной ценностью. Основная часть дома представляет собой пятистенный сруб с мезонином в традициях русского зодчества. В 1947 году по проекту Сергея Герасимова к дому пристроили северную веранду и мастерскую для сына с западной стороны, что придало облику здания дополнительную выразительность.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поблагодарил меценатов за возрождение памятников.

«Все, что связано с историей, нашей культурой, традициями, наследием, мы сегодня видим в воссозданном виде. Я хотел бы сказать спасибо меценатам и всем добрым людям, которые участвуют в возрождении наших святынь, памятников, тем, кто принимал участие и сопровождал этот проект», — отметил губернатор региона.