В Можайске стартовали работы по обустройству пешеходных дорожек

В рамках программы «Народные тропы» в Можайском округе продолжается благоустройство пешеходных дорожек. В этом году было запланировано обустроить пять участков — два в деревне Павлищево и три в самом Можайске, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В деревне Павлищево завершается благоустройство вблизи новых народных троп. Также стартовали работы по улице Академика Павлова.

Здесь приведут в порядок три участка: от дома № 11 до контейнерной площадки, от контейнерной площадки до дома № 6 и от дома № 6 до сквера.

Общая длина городских пешеходных дорожек порядка 300 метров. Они связывают между собой важные объекты инфраструктуры, социальные учреждения и парки. Сейчас там уже идут земляные работы. Далее будет уложено новое асфальтное покрытие и бордюры. Такие изменения сделают передвижение жителей более комфортным, особенно в плохую погоду.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что для качественного ввода в эксплуатацию дорожных объектов нужна очень грамотная коммуникация с жителями.

По его словам, там, где есть неудобства, конечно, необходимо все объяснять.