В Можайске состоялось заседание Общественной палаты

В администрации Можайского округа 27 марта состоялось заседание Общественной палаты. Это действительно команда неравнодушных людей, которые работают на развитие муниципалитета. Встреча прошла в конструктивном ключе с активным диалогом, обсуждением итогов и построением планов на ближайший период, сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

Участие в заседании приняли Глава Можайского муниципального округа Денис Мордвицев и Председатель Общественной палаты Можайского округа Иван Морозов.

Члены Общественной палаты сегодня одни из самых активных участников общественной жизни округа. Только за последнее время они побывали почти на 50 мероприятиях различного уровня, а также выступили организаторами собственных проектов. Такая вовлеченность позволяет оперативно реагировать на запросы людей.

Встреча получилась насыщенной, участники обсудили приоритетные задачи на ближайшую перспективу. В их числе:

мониторинг воинских захоронений и состояния памятников Великой Отечественной войны;

проверка образовательных учреждений;

подготовка к празднованию Дня города и 795-летия Можайска.

«Впереди нас ждет масштабная работа по подготовке к юбилею города и здесь важен голос каждого жителя», — отметил глава округа Денис Мордвицев.

Заседание прошло в формате открытого диалога, члены палаты внесли свои предложения, а также подтвердили готовность продолжить системный контроль за реализацией намеченных планов.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.

«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев.