В Можайске школьникам рассказали о безопасности на железной дороге

Более 50 учеников 6–9 классов школы поселка Красный Балтиец 26 ноября приняли участие в лекции о правилах поведения на железной дороге и профилактике травматизма, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В школе поселка Красный Балтиец Можайского округа 26 ноября провели лекцию о безопасности на железной дороге. Ее посетили более 50 учеников 6–9 классов.

Железнодорожные пути фактически разделяют поселок. Недавно здесь погиб молодой человек, который решил сократить маршрут и перейти пути в неположенном месте.

Перед школьниками выступили руководитель отдела транспорта и связи Единого дорожно-транспортного центра Юлия Жураковская, сотрудник этого отдела и инспектор по делам несовершеннолетних линейного отделения полиции по станции Можайск Елена Кузьменко.

Они объяснили, почему игры вблизи путей и переход в неустановленных местах смертельно опасны. Ученикам показали видеоролики с правилами поведения на железной дороге и реальными последствиями нарушений, раздали листовки. Особое внимание уделили риску попыток сократить маршрут через рельсы.

«Призываем родителей провести дополнительные беседы с детьми. Напоминайте им: железная дорога — зона повышенной опасности. Только личная осторожность и соблюдение правил помогут сохранить жизнь и здоровье», — отметила Юлия Жураковская.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что необходимо решать проблему с зацеперами. РЖД и власти региона совместно работают над обеспечением безопасности на железной дороге.

«Мы сделали безопасность движения комплексной. Учитывая интенсивность, значимость железнодорожного сообщения, мы проводим (работу — ред.) вместе с РЖД и это очень важно, это их зона ответственности и наша зона ответственности. <...> Мне очень приятно, что мы не делим на свое и чужое, а совместно реализуем мероприятия», — сказал Воробьев.