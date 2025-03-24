В Можайске проводят профилактические беседы с жителями по пожароопасному сезону

В связи с наступлением пожароопасного сезона в Подмосковье начальник отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Можайскому муниципальному округу Вячеслав Завьялов провел профилактическую беседу с жителями деревни Горетово. На встрече, состоявшейся в местном Доме культуры, присутствовали инспектор данной организации Анна Ладанова, а также начальник отдела по гражданской обороне, предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и антитеррористической деятельности администрации Можайского муниципального округа Алексей Солдатенков, сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Вячеслав Завьялов подробно рассказал собравшимся жителям о негативных последствиях пала сухой травы, в том числе об опасности преобразования травяных палов в лесные пожары. Местным жителям были также подробно разъяснены правила сжигания мусора и древесных отходов на дачных участках граждан.

«У меня убедительная просьба: поговорить с детьми, с внуками о том, что нельзя просто так поджигать сухую траву, фактически это преступление. Но и взрослым надо подумать: не проще ли взять грабли и вручную очистить территорию возле своего дачного участка, чем подвергать дома соседей реальной опасности пожара?!» — подчеркнул Вячеслав Завьялов.

В связи с трагедией во время недавнего пожара в частном жилом доме д. Горетово, унесшего жизни двух взрослых людей, Вячеслав Завьялов также провел обширную профилактическую беседу. Он особо подчеркнул, что в данном случае двоих детей, к счастью, удалось спасти, но в целом по Подмосковью сложилась очень неблагоприятная тенденция по детской смертности в пожарах. Так, в прошлом году погибли 28 детей, 50 пострадало. Это многократно превышает среднестатистическое число погибших несовершеннолетних детей в Московской области за предыдущие годы.

Вячеслав Завьялов подробно рассказал о возможных причинах возникновения пожара в квартирах и частных жилых домах, а также о правилах поведения и необходимых действиях в случае его возникновения. Он настоятельно порекомендовал жителям позаботиться о надлежащем состоянии внутренних электросетей и электроприборов в жилых помещениях, а также со вниманием отнестись к использованию отопительных приборов и топке печей. В качестве рекомендации Вячеслав Александрович посоветовал приобрести и установить в зонах повышенной пожарной опасности в доме или квартире автономный дымовой пожарный извещатель, продемонстрировав его работу. Он также порекомендовал иметь первичные средства огнетушения, самым простым из которых является огнетушитель. Всем присутствовавшим на мероприятии были вручены памятки, содержащие важную информацию о соблюдении правил пожарной безопасности, с указанием телефонов экстренных служб.

Присутствовавшие на мероприятии заведующий Горетовским территориальным отделом Ольга Казарина и педагоги Горетовской СОШ попросили работников отдела надзорной деятельности провести соответствующую беседу со школьниками, чтобы в доступной форме рассказать детям об элементарных требованиях пожарной безопасности и о том, как сохранить свою жизнь в случае возникновения пожара. Приехавшие специалисты заверили, что готовы в любое время организовать такие встречи со школьниками и молодежью.

Жители Можайского муниципального округа могут обратиться за консультациями и с возможными жалобами по поводу пала сухой травы в отдел надзорной деятельности по Можайскому муниципальному округу по адресу: г. Можайск, ул. Мира, д. 95, тел.: (496-38) 2-38-70. Приемные дни: вторник и четверг, с 14:00 до 18:00.

При пожаре немедленно вызовите пожарных по тел. «01», «101» или «112».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев напомнил, что необходимо готовиться к пожароопасному сезону и уделять внимание лесам, особенно территориям с торфом.

«Мы продолжаем уделять внимание пожароопасному сезону. Нужно помнить, что 43% Подмосковья — это леса, за которыми нужен своевременный и грамотный уход», — сказал Воробьев.