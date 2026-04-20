В Можайске провели встречу ветеранов к 65-летию полета Гагарина

Праздничное заседание клуба ветеранов «Душа молода», посвященное 65-летию полета Юрия Гагарина в космос, прошло 17 апреля в Можайском культурно-досуговом центре. В нем приняли участие более ста жителей серебряного возраста, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Собравшихся от имени главы муниципального округа Дениса Мордвинцева, председателя совета депутатов Василия Овчинникова и президиума совета ветеранов приветствовала депутат совета депутатов, председатель местной организации ветеранов Нина Истратова. Она напомнила, что 65 лет назад страна открыла человечеству дорогу в космос, а подвиг Юрия Гагарина остается предметом особой гордости, тем более что первый космонавт планеты — близкий для можайцев земляк.

«Мы всегда были и будем впереди! Подвиг Юрия Алексеевича Гагарина с детства в сердце каждого из нас», — сказала Нина Истратова.

Она поблагодарила ветеранов за многолетний труд и активную общественную позицию. По ее словам, представители старшего поколения участвуют в патриотических мероприятиях и помогают участникам СВО. В преддверии Пасхи бойцам направили сотни куличей от жителей округа. Отдельные слова благодарности прозвучали в адрес семей, чьи родные участвуют в специальной военной операции.

Для гостей подготовили концерт с участием Дениса Протасевича, Андрея Кривомазова, Анастасии Аверкиной, Галины Мицуковой и Татьяны Борисовой. Также выступили ветеранские коллективы — хор «Душа поет», ансамбли «Веселые девчата» и «Надежда», а также детские коллективы «Укулеле», «Кнопочки» и «Созвездие».

Несколько участников поделились воспоминаниями о 12 апреля 1961 года. Ветеран Великой Отечественной войны Нина Шевцова рассказала, что в день полета Гагарина в центральном сквере Можайска собрались сотни жителей, которые слушали сообщения по радио, обнимались и поздравляли друг друга.

«Всех переполняла великая гордость за родную страну и за свой народ. И сегодня, посетив мероприятие, я вновь ощутила эту гордость и радость», — поделилась Нина Шевцова.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, семьям участников СВО помогают волонтеры. Так как кроме различных мер поддержки (бесплатное питание, запись в секцию, школу, детсад, а еще выплат, получения удостоверения ветерана боевых действий), есть то, что не регламентируется нормативно-правовыми актами.

«Это берут на себя наши волонтеры и главы — например, отправить ребенка на дополнительное обследование. За каждой семьей у нас закреплены помощники, которые стараются решать все возникающие вопросы», — пояснил глава региона.