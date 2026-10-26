В Можайске провели военно-патриотическую игру «Юный связист»

Десять команд из образовательных учреждений Можайского округа 23 октября приняли участие в открытой военно-патриотической игре «Юный связист», посвященной подвигу военного связиста, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Игра прошла в Можайском культурно-досуговом центре и штабе «Юнармии» Можайского округа. Юнармейские и военно-патриотические отряды продемонстрировали строевую подготовку, знание истории связи и навыки работы с радиостанциями. Участники собирали и разбирали автомат Калашникова, снаряжали магазин, определяли воинские звания и выполняли задания тактической игры на местности «Дорога победителей».

В судейскую коллегию вошли ветераны СВО, спасатели, студенты и военнослужащие. Организаторы отметили высокий уровень подготовки команд, слаженность действий и интерес молодежи к истории Отечества, основам связи и военно-прикладным навыкам.

Первое место заняла команда «Патриоты России» школы «Гармония», второе — команда имени Героя Советского Союза К. С. Алексеева гимназии № 4, третье — «Горящие сердца» Можайского техникума. Победители и призеры получили кубки и грамоты.

Такие мероприятия помогают совершенствовать патриотическую работу с молодежью, изучать историю Великой Отечественной войны, осваивать навыки действий в автономной среде и формировать активную жизненную позицию.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе встречи подмосковной молодежи с известным исполнителем SHAMAN поблагодарил юношей и девушек за их активную позицию.

«Вы все люди активные неравнодушные и с разного возраста очень активно вовлечены в патриотическую работу своих городов и школ. Мы с вами встречались в разных ситуациях, и всегда это заслуживает уважения. Потому что свое личное время и силы вы тратите на то, чтобы помогать тем, кто оказался в сложной ситуации. И я хочу вас за это поблагодарить. Спасибо», — обратился Воробьев к собравшимся.