В Можайске прошло праздничное вручение первых паспортов для 19 юных ребят
Фото - © Пресс-служба администрации Можайского округа
В актовом зале ЗАГСа Можайского муниципального округа 21 ноября состоялась торжественная церемония вручения первых паспортов гражданина Российской Федерации. Документ, знаменующий новый этап в жизни, получили 19 юных жителей муниципалитета, достигшие 14-летнего возраста, сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.
В этот знаменательный день вместе с ребятами их успех разделили родители и конечно, почетные гости мероприятия: Глава Можайского муниципального округа Денис Мордвинцев, депутат Московской областной Думы Татьяна Сердюкова и депутат Совета депутатов Можайского округа Татьяна Кынчева. Они лично поздравили подростков и сказали им напутственные слова.
«От всей души поздравляем вас с таким важным событием. Пусть этот документ станет для вас счастливым билетом в яркое будущее. Гордитесь званием гражданина Российской Федерации и своей малой Родиной — Можайским округом», — поздравила ребят депутат совета депутатов Можайского округа Татьяна Кынчева.
Практика торжественных вручений паспортов школьникам стартовала в Подмосковье в 2019 году по инициативе губернатора Андрея Воробьева.