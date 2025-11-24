В Можайске прошло праздничное вручение первых паспортов для 19 юных ребят

В этот знаменательный день вместе с ребятами их успех разделили родители и конечно, почетные гости мероприятия: Глава Можайского муниципального округа Денис Мордвинцев, депутат Московской областной Думы Татьяна Сердюкова и депутат Совета депутатов Можайского округа Татьяна Кынчева. Они лично поздравили подростков и сказали им напутственные слова.

«От всей души поздравляем вас с таким важным событием. Пусть этот документ станет для вас счастливым билетом в яркое будущее. Гордитесь званием гражданина Российской Федерации и своей малой Родиной — Можайским округом», — поздравила ребят депутат совета депутатов Можайского округа Татьяна Кынчева.

Практика торжественных вручений паспортов школьникам стартовала в Подмосковье в 2019 году по инициативе губернатора Андрея Воробьева.