В Можайске прошел торжественный концерт ко Дню защитника Отечества

Накануне Дня защитника Отечества, 20 февраля, в Можайском культурно-досуговом центре состоялся торжественный концерт. Зрители заполнили зал, чтобы поздравить тех, кто стоит на страже рубежей нашей Родины, и почтить память героев, сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

Открыл мероприятие Плац-концерт духового оркестра, а под легендарный «Марш Преображенского полка» знаменная группа внесла флаг Российской Федерации. Прозвучал гимн страны — мероприятие началось с главных символов государственности и единства.

Со сцены к собравшимся обратился глава Можайского муниципального округа Денис Мордвинцев. Он поздравил всех защитников, подчеркнув важность сплоченности и любви к Родине в любое время.

Кульминацией официальной части стало вручение заслуженных наград. Глава округа вместе с Военным комиссаром городов Можайск и Руза, полковником Русланом Меладзе вручил награды отличившимся военнослужащим. Так, Александр Виноградов награжден медалью «За отвагу». Еще 8 наград переданы посмертно родственникам погибших воинов. Минутой молчания зал почтил тех, кто навсегда остался в строю.

Особые слова благодарности прозвучали в адрес тех, кто сегодня помогает фронту и поддерживает бойцов. На сцену был приглашен депутат Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, сопредседатель Ассоциации ветеранов СВО Московской области Сергей Колунов. Он также поздравил можайцев с праздником и вручил благодарственные письма активным жителям округа — тем, кто сохраняет народные традиции, проявляет мужество в жизни и милосердие в непростые времена. Также, к поздравлениям присоединился депутат Московской областной Думы Владимир Вшивцев.

Затем слово взяли ветераны специальной военной операции, которые своим примером доказывают: мужество не знает границ, а сила духа помогает добиваться побед даже после ранений. Роман Гомыляев, награжденный медалью Суворова за мужество, проявленное в боях, вручил нагрудные знаки «Юнармейская доблесть» отличившимся участникам детско-юношеского военно-патриотического движения «Юнармия».

Концертная программа получилась пронзительной и патриотичной. Со сцены звучали песни о Родине, о любви к родному краю и о героях нашего времени. Творческие коллективы Можайского КДЦ — ансамбли «Семечки», «Калинка», «Мелодия», «Сударушка», солисты и студия барабанщиков — подарили зрителям настоящий праздник.

Завершился вечер словами благодарности всем, кто защищает нашу страну, и пожеланиями мирного неба над головой. Как было сказано со сцены: «Сила России — в людях, в единстве народов и в умении поддерживать друг друга».

