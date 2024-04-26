В Можайске прошел «Диктант Победы»

26 апреля Можайский городской округ вместе со всей страной присоединился к одной из главных патриотических акций — «Диктанту Победы», передает пресс-служба партии «Единая Россия».

На территории 24 площадок жители Можайска сегодня смогли проверить свои знания по истории Великой Отечественной войны.

Основное действие развернулось на одной из центральных и уникальных площадок в Подмосковье — музее-заповеднике «Бородинское поле».

С приветственным словом к гостям и участникам акции обратились Секретарь местного отделения партии «Единая Россия», глава округа Денис Мордвинцев, исполняющий обязанности директора музея Александр Золотарев, победитель прошлогоднего «Диктанта Победы» Владимир Соваренко, которые отметили важность проведения подобных акций для нашей страны, когда все чаще делаются попытки фальсифицировать историю России и Второй мировой войны, пересмотреть ее итоги в свою пользу, принизить роль России в Победе в Великой Отечественной войне.

«Такие акции нужны, чтобы мы помнили славное прошлое нашей страны, передавали эту память о подвиге нашим детям из поколения в поколение и никто не мог переписать нашу историю, историю победителей. Сегодня на Бородинском поле мы вместе пишем Диктант Победы, — отметил Денис Викторович.

Мероприятие началось с торжественного исполнения гимна Российской Федерации Денисом Протасевичем и минуты молчания в память о всех, сражавшихся за свободу и независимость Родины на фронте и в тылу.

Гостями нашей уникальной площадки стали ветераны, депутатский корпус фракции, военнослужащие, реконструкторы, волонтеры, молодогвардейцы и юнармейцы, члены Молодежного парламента. Праздничную, добрую и дружественную атмосферу праздника помогли создать выступления творческих коллективов, мастер-классы и угощения, которые ждали участников после написания диктанта.

Ранее губернатор Московской области Воробьев отметил, что на русской земле до сих пор многое напоминает о событиях Великой Отечественной войны.