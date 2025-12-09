В Можайске почтили героев Отечества на Вахте памяти 9 декабря

В Можайске 9 декабря на Губернаторской площади у Стелы «Город воинской славы» прошла «Вахта памяти», посвященная Дню героев Отечества. В мероприятии приняли участие более 300 человек, в том числе официальные лица, ветераны, юнармейцы и жители округа, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Мероприятие началось с исполнения государственного гимна. С приветственными словами выступили глава округа Денис Мордвинцев, председатель совета депутатов Лидия Афанасьева, депутаты областной думы Владимир Вшивцев и Татьяна Сердюкова, военный комиссар Руслан Меладзе и председатель ассоциации ветеранов СВО Александр Князев.

Ключевым моментом стало вручение шести памятных медалей. Три награды получили участники специальной военной операции, еще три были переданы родственникам погибших воинов. После вручения наград участники почтили память героев минутой молчания и возложили цветы к Стеле «Город воинской славы».

Затем участники посетили обновленную «Аллею героев» с бюстами известных полководцев и памятник «Ветеранам боевых действий». В сквере были обустроены новые дорожки, системы освещения и видеонаблюдения, высажены деревья и установлена индивидуальная подсветка монументов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поблагодарил меценатов за возрождение памятников.

«Все, что связано с историей, нашей культурой, традициями, наследием, мы сегодня видим в воссозданном виде. Я хотел бы сказать спасибо меценатам и всем добрым людям, которые участвуют в возрождении наших святынь, памятников, тем, кто принимал участие и сопровождал этот проект», — отметил губернатор региона.