В Можайске открыли третью «Парту Героя» в память о погибшем участнике СВО

В средней общеобразовательной школе №3 города Можайска 9 декабря состоялась торжественная церемония открытия «Парты Героя». Мероприятие посвятили выпускнику школы, жителю Можайска Матвею Раловцу, который героически погиб во время специальной военной операции.

На церемонии присутствовали родители Матвея — Анастасия Анатольевна и Алексей Геннадьевич, а также почетные гости: глава Можайского округа Денис Мордвинцев, председатель совета депутатов Лидия Афанасьева, депутат Московской областной думы Владимир Вшивцев, социальный координатор фонда «Защитники Отечества» Галина Аксенова, руководитель местного отделения Ассоциации ветеранов СВО Александр Князев, депутат совета депутатов Нина Истратова, настоятель церкви Воскресения Словущего Сергий и протоиерей Никольского собора Владимир.

Матвей Раловец родился 19 сентября 2003 года. После окончания школы он поступил в Можайский техникум, затем был призван в армию и добровольно отправился на СВО. Несмотря на ранение и контузию, Матвей отказался покидать боевых товарищей и продолжал доставлять на передовую боеприпасы и продукты.

Командир в сообщении матери рассказал о последнем подвиге Матвея:

«Сегодня был «накат» противника. В ходе боя Матвей подбил БМП противника с десантом, тем самым спас пехоту и не дал противнику зайти на наши позиции. К сожалению, по нам вскоре отработал вражеский дрон-камикадзе... Матвей погиб, успев защитить товарищей и уничтожить врага. Для всех нас это большая утрата. Наш товарищ был тихим и скромным парнем, который честно выполнял свою работу. Он пример храбрости для многих...», — пояснил командир.

