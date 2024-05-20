В Можайске открыли новое кафе с крафтовыми хот-догами

В городском округе Можайск открылось новое кафе с крафтовыми хот-догами «The Dogger». Кафе работает ежедневно с 10:00 до 21:00, предоставляя гостям возможность насладиться свежеприготовленными блюдами в уютной атмосфере. Об этом сообщает пресс-служба Минсельхозпрода региона.

В меню можно найти разнообразные хот-доги, приготовленные из высококачественных ингредиентов с авторскими соусами и начинками.

Помимо хот-догов, в кафе представлены сочные бургеры, приготовленные на гриле, с выбором различных добавок, таких как бекон, сыр, авокадо и жареный лук. К каждому блюду можно заказать гарнир из картофеля фри или свежего салата.

Также жители и гости городского округа могут попробовать разнообразные напитки, включая домашние лимонады, натуральные соки и свежесваренный кофе. Для сладкоежек в меню есть десерты: от классических молочных коктейлей до оригинальных пирожных и тортов.

Ранее в Можайском городском округе открылся магазин «Ярче» на улице Мира, а также на Коммунистической улице открылся сетевой магазин «Светофор».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что правительство Подмосковья будет внимательно следить за развитием предпринимательства и поддержкой бизнеса в городских округах.

«Без ресурсов, без экономики вряд ли удастся осуществить какой-то прорыв, поэтому я прошу и дальше осуществлять эту работу, а мы будем за ней внимательно следить», — отметил глава Подмосковья.