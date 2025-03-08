В Можайске к 8 марта провели мастер-класс по сладкой флористике и модное дефиле

Яркое солнце и теплая погода, больше напоминающая апрельскую, стали дополнением к праздничной программе, которую подготовили для женщин в парке «Ривьера». Каждую виновницу торжества на входе встречали цветами и открытками, сообщила пресс-служба администрации Можайского городского округа.

Ценители старины посетили фотовыставку картин нашего земляка, талантливого художника Сергея Герасимова. Знакомые всем места Можайска на полотнах мастера выглядели ярко и необычно, что придавало им особое значение.

На дефиле-шоу гости праздника оценили модные образы и лучшие наряды участниц, которые показали, как красиво может выглядеть женщина в любой одежде.

Мастер-класс по сладкой флористике собрал любительниц необычных букетов, где ингредиентами стали не цветы, а сладости. Каждая участница создала свой неповторимый шедевр, в который вложила душу.

А на сцене под зажигательные мелодии исполнялись всем знакомые песни. Александр Калинин, известный многим можайцам, выбрал в свой праздничный репертуар те композиции, в которых прославлялась красота и душевность женщин. Слушать такие песни было особенно приятно!

«Я отметила этот великолепный день вместе со своими детьми в окружении творчества, радости и красоты. Солнечная и непривычно теплая погода дала возможность провести целый день на свежем воздухе. Мы участвовали в конкурсах, собрали букет из сладостей и веселились от души», — рассказала о своих впечатлениях Анна, жительница Можайска.

Ранее губернатор Воробьев поздравил женщин Подмосковья с 8 Марта.

«8 Марта — это, безусловно, приближение весны, чего-то радостного. <…> Хочу поздравить всех женщин Московской области, которые являются опорой и на работе, и дома. Желаю мира, добра, любви и, конечно, здоровья», — сказал Воробьев.