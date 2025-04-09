В Можайске для борьбы с последствиями снегопада применяют 20 единиц техники

В период выпадения осадков в Можайске к работе подключается не только специализированная техника, но и ручной труд сотрудников дорожных и коммунальных служб. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Снегоуборочные машины эффективны на широких дорогах, но возле остановок общественного транспорта, на тротуарах и пешеходных переходах без людей не обойтись. Ручная уборка позволяет точно очистить труднодоступные места.

В борьбе с последствиями непогоды сотрудникам дорожных и коммунальных служб помогают снегороторы малой механизации, благодаря которым очень быстро и эффективно получается очистить тротуары, детские площадки и подходы к подъездам домов.

Всего в Можайском муниципальном округе такой техники порядка 20 единиц, все они распределены по территориальным отделам.

«Наша команда круглосуточно мониторит состояние дорог и готова оперативно реагировать на изменения погоды. Мы тщательно планируем и организуем все мероприятия по уборке снега, задействуя всю доступную технику и рабочий персонал», — рассказал директор Единого дорожно-транспортного центра Михаил Сергеевич Капустин.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.

«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев.