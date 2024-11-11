В Можайске 30 школьников получили помощь в выборе будущей профессии

В рамках проекта «Билет в будущее» школьники Можайского округа смогли изучить на практике три различные профессии: ремонт и обслуживание автомобилей, программирование и работа с информационными системами, а также печатное дело, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Все эти профессии актуальны в современном мире — печатное дело открывает дверь в мир производства различных печатных изданий, от газет и глянцевых журналов до книг, где у каждого есть свои особенности. К тому же печатное дело не стоит на месте, давая возможности для профессионального роста.

Если юным ученикам приглянется ремонт и обслуживание автотехники, то они также имеют широкий простор для развития в данной профессии, обусловленной огромным разнообразием машин — настоящий мастер всегда будет востребован.

Информационные технологии сейчас активно развиваются, открывая все новые возможности, но и требуют постоянного обучения в своей сфере для поддержания уровня актуальных навыков.

Каждый из учеников смог попробовать себя в любой из трех профессий и определиться, интересен ли ему будет такой вид заработка в будущем.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в школах стараются искать и внедрять новые методики.

«Мы считаем, что качество жизни во многом определяет образование. <…> Весь вопрос — как наша система, какие шансы она дает на реализацию нашего ребенка в будущем? Те методики, которые мы внедряем, стараемся искать новое, не отторгать, а все-таки обсуждать и внедрять в наших самых разных школах», — сказал Воробьев.