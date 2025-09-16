В «Мособлпожспасе» выбрали лучшее отделение на пожарной автоцистерне

Во вторник на базе 227-й пожарно-спасательной части, расположенной в поселке городского типа Нахабино городского округа Красногорск, состоялся смотр-конкурс на звание «Лучшее отделение на пожарной автоцистерне» среди команд территориальных управлений ГКУ МО «Мособлпожспас». Об этом сообщает пресс-служба «Мособлпожспаса».

Главный судья соревнований, первый заместитель начальника госучреждения Вадим Беловошин рассказал, что смотр-конкурс проводится для повышения профессионального мастерства и совершенствования профессиональной выучки работников пожарно-спасательных подразделений. Это позволяет оценить уровень готовности специалистов к выполнению задач по спасению людей, тушению пожаров и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.

«В состязаниях приняли участие команды от всех 10 территориальных управлений, каждая из которых состояла из шести работников: начальника караула, командира отделения, трех пожарных и водителя. Участники выполняли боевое развертывание от пожарной автоцистерны к учебной башне. После сигнала стартера пожарные надевали боевую одежду и снаряжение, затем занимали места в кабине автомобиля. Водитель устанавливал противооткатные башмаки, собирал всасывающую линию из двух рукавов и осуществлял забор воды из емкости. Тем временем пожарные прокладывали магистральную линию из двух рукавов, устанавливали трехходовое разветвление и от него прокладывали две рабочие рукавные линии в окна третьего и четвертого этажей учебной башни, после чего водитель подавал воду в магистральную линию до разветвления», — пояснил Вадим Беловошин.

Первый заместитель начальника ГКУ МО «Мособлпожспас» отметил сложность выполняемых упражнений.

«Для подъема рукавной линии на третий этаж пожарные использовали выдвижную трехколенную лестницу, а на четвертый этаж — штурмовую лестницу со спасательной веревкой. Все действия выполнялись с соблюдением мер безопасности и использованием страховочных устройств. Время выполнения упражнения фиксировалось по моменту подачи воды из двух стволов, при этом учитывалось штрафное время за возможные нарушения», — добавил Вадим Беловошин.

Начальник управления профессиональной подготовки и аттестации ГКУ МО «Мособлпожспас» Александр Кангин озвучил итоги соревнований, в которых были определены лучшие команды, показавшие наименьшее время выполнения упражнения с учетом всех штрафных санкций.

«Третье место заняло пожарное отделение территориального управления № 1, а второе место завоевало теруправление № 9. Победителями смотр-конкурса стала команда территориального управления № 11, которая продемонстрировала высокий уровень профессиональной подготовки и слаженную работу всего отделения», — заключил Александр Кангин.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее заявил, что важную роль в обеспечении безопасности в регионе играют современные технологии. Губернатор также особое внимание уделил эффективности работы системы «Безопасный регион».

«Все, что связано с безопасностью наших жителей и в новых микрорайонах, и там, где есть старая застройка, очень важно координировать умело — с применением всех современных технологий. Здесь я прежде всего имею ввиду видеонаблюдение — систему „Безопасный регион“, — подчеркнул Воробьев.