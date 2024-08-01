В Мособлизбиркоме рассказали о важности наблюдателей на выборах

Наблюдателем может стать представитель кандидатов либо политических партий, Общественной палаты России либо региона. Он следит за голосованием, подсчетом голосов, определением результатов выборов, контролируя все эти процессы, говорится в сообщении.

Уточняется, что наблюдателями не могут стать сенаторы РФ, иноагенты, а также лица, причастные к экстремистской или террористической организации.

А еще осуществлять наблюдение можно не только очно на избирательном участке, но и за дистанционным электронным голосованием.

Основные зоны наблюдения в участковой избирательной комиссии (УИК) — это кабинки для тайного голосования, сейфы и сейф-пакеты, ящики для голосования. Также они следят за выдачей бюллетеней и подсчетом голосов.

А в территориальной избирательной комиссии (ТИК) наблюдатели следят за местом приема протоколов УИК об итогах голосования, увеличением сводных таблиц ТИК, заседанием ТИК и составлением протоколов об итогах выборов, а также местом погашения неиспользованных бюллетеней.

Кроме того, наблюдатели могут присутствовать при голосовании на дому. Они следят за заявлениями и бланками заявлений, информационными материалами, избирательными бюллетенями, реестром избирателей и опечатанным ящиком для голосования.

В единый день голосования, с 6 по 8 сентября, состоятся выборы в 25 городских округах Московской области. Кроме этого, в Подольске, округе Пушкинский и Наро-Фоминском округе пройдут довыборы депутатов.