В Мособлизбиркоме рассказали о важности наблюдателей на выборах
Фото - © Пресс-служба Мособлизбиркома
Наблюдатели на выборах являются гарантом прозрачности голосования, сообщает пресс-служба Мособлизбиркома.
Наблюдателем может стать представитель кандидатов либо политических партий, Общественной палаты России либо региона. Он следит за голосованием, подсчетом голосов, определением результатов выборов, контролируя все эти процессы, говорится в сообщении.
Уточняется, что наблюдателями не могут стать сенаторы РФ, иноагенты, а также лица, причастные к экстремистской или террористической организации.
А еще осуществлять наблюдение можно не только очно на избирательном участке, но и за дистанционным электронным голосованием.
Основные зоны наблюдения в участковой избирательной комиссии (УИК) — это кабинки для тайного голосования, сейфы и сейф-пакеты, ящики для голосования. Также они следят за выдачей бюллетеней и подсчетом голосов.
А в территориальной избирательной комиссии (ТИК) наблюдатели следят за местом приема протоколов УИК об итогах голосования, увеличением сводных таблиц ТИК, заседанием ТИК и составлением протоколов об итогах выборов, а также местом погашения неиспользованных бюллетеней.
Кроме того, наблюдатели могут присутствовать при голосовании на дому. Они следят за заявлениями и бланками заявлений, информационными материалами, избирательными бюллетенями, реестром избирателей и опечатанным ящиком для голосования.
В единый день голосования, с 6 по 8 сентября, состоятся выборы в 25 городских округах Московской области. Кроме этого, в Подольске, округе Пушкинский и Наро-Фоминском округе пройдут довыборы депутатов.