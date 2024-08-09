В Мособлизбиркоме рассказали, как голосуют инвалиды по зрению

Исполняющая обязанности Московского областного отделения Всероссийского общества слепых Мтвариса Датикашвили рассказала, как инвалиды по зрению голосуют на выборах, сообщает пресс-служба Мособлизбиркома .

По ее словам, слабовидящие и слепые люди ведут активный образ жизни даже в избирательной системе У них есть возможность проголосовать двумя способами: как на избирательном участке, так и из дома.

Возможность дистанционного голосования стала особенно актуальной для инвалидов по зрению. Этот способ пользуется большим спросом среди слабовидящих.

Но все же некоторые инвалиды по зрению предпочитают присутствовать на избирательном участке лично. В таких случаях им предоставляется все необходимое для голосования, в том числе специальные лупы и трафареты, на которых размещен текст избирательного бюллетеня, изготовленный с применением крупного шрифта и шрифта Брайля.

Также на участках задействованы волонтеры, которые помогают слабовидящим пройти к избирательной комиссии, получить бюллетень и дойти до кабинки голосования.

В единый день голосования в сентябре состоятся выборы в 25 городских округах Подмосковья. Кроме этого, в Подольске, Наро-Фоминском округе и округе Пушкинский пройдут довыборы депутатов.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев рассказал, что население Московской области увеличилось на 1,6 млн человек за последние 10 лет.

«Развитие во всех сферах должно соответствовать такому темпу роста населения. Это, конечно, требует современных, умных подходов, профессиональных исполнителей», — рассказал Воробьев в ходе своего ежегодного обращения к жителям Московской области.