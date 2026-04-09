В Мособлдуме заявили об ответственности мужчин за демографический кризис

На совещании в Мособлдуме заявили об ответственности мужчин за демографический кризис. Это подчеркнула космонавт, Герой РФ, советник губернатора Московской области Елена Серова.

Она отметила, что сейчас необходимо говорить об ответственном отношении мужчин к отцовству, уважении к женщине».

На круглом столе подчеркнули, что нельзя перекладывать ответственность за неготовность рождать детей только на женщин.

«Мало просто объяснить женщине, что необходимо становиться мамой, сохранять ребенка, но необходимо также говорить об ответственном отношении к отцовству», — сказала Серова.

Там также предложили подумать о мерах, которые будут воспитывать в молодых людях ответственность.

«Дорогие мужчины, многое зависит от вас, именно вы пример подрастающему поколению мальчиков. Надо, чтобы мальчики чувствовали ответственность, уважение к женщине как к матери будущих детей», — подчеркнула Елена Серова.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев рассказал, что население Московской области увеличилось на 1,6 млн человек за последние 10 лет.

«Развитие во всех сферах должно соответствовать такому темпу роста населения. Это, конечно, требует современных, умных подходов, профессиональных исполнителей», — рассказал Воробьев в ходе своего ежегодного обращения к жителям Московской области.