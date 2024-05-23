В Мособлдуме рассказали о последствиях пожаров для лесных зверей и птиц

Пожары в лесу — это настоящая катастрофа и суровое испытание для птиц и животных. Многие из них не всегда могут убежать или улететь от огня. Так наносится урон целой экосистеме, сообщил РИАМО председатель комитета Мособлдумы по имущественным отношениям, природопользованию и экологии Владимир Шапкин.

«Для зверей и птиц это действительно очень суровое испытание, ведь сгорел, по сути, их родной дом. Мелкому зверю и птицам пожары наносят большой урон — они не всегда успевают убежать или улететь из огня», — отметил Шапкин.

Пожары полностью уничтожают природные ресурсы леса. Политик подчеркнул, что пеплом загрязняются водоемы и ручьи, пересыхают реки. Все это приводит к гибели важных микроорганизмов, обитающих в воде. Последствия возгорания отражаются и на почве, которая теряет плодородие. Огонь уничтожает кустарники, деревья, лишайники и мох.

«Также последствиями лесных пожаров часто являются вспышки насекомых-вредителей и болезней леса, которые в первую очередь заселяют ослабленные огнем деревья», — отметил он.

По словам парламентария, это связано и с гибелью насекомых, их куколок и личинок. Ведь среди них не только вредители леса, но и полезные, участвующие в процессе образования почвы.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что мониторинг ситуации с природными пожарами с помощью камер с углом обзора в 360 градусов позволил уменьшить площадь распространения возгораний.

«Один из методов — видеомониторинг. У нас есть доступ к 100 камерам, установленным на вышках сотовых операторов в 19 лесничествах Подмосковья. Плюс 50 дронов, которые помогают выявить возгорания в труднодоступных местах», — подчеркнул губернатор.