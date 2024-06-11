В Мособлдуме прошло расширенное заседание комитета по местному самоуправлению

Председатель комитета по местному самоуправлению Московской областной думы Владимир Барсуков провел расширенное заседание комитета. Об этом сообщила пресс-служба аппарата фракции КПРФ в Московской областной думе.

В нем приняли участие представители Геральдической комиссии Московской области, Правового управления Губернатора, совета муниципальных образований Московской области, прокуратуры Московской области, управления Минюста РФ по Московской области, эксперт Мособлдумы.

Обсудили обновленный эскиз знака сельского старосты; законопроекты, предложенные для рассмотрения губернатором Московской области и депутатами Госдумы и предложения комитета по плану работы Мособлдумы в III квартале 2024 года, а также подготовку к выездному расширенному заседанию на тему «Вопросы, связанные с установлением и изменением границ муниципальных образований Московской области и границ Московской области со смежными субъектами Российской Федерации (Владимирской, Рязанской, Тверской): пути их решения».

Кроме того, комитет рассмотрел подготовку к расширенному заседания на тему «О лучших практиках в реализации федеральных проектов (в части создания комфортной и безопасной среды для городских и сельских населенных пунктов) в муниципальных образованиях Московской области, других субъектах РФ», подготовку к семинару-совещанию для депутатов городского округа Красногорск Московской области и другие вопросы.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее в ходе ежегодного обращения к жителям призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.

«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев.